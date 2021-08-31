Средний чек букета на 1 сентября назвали псковские флористы

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Понедельник, 31 августа, у флористов Псковской области тяжелый день. Сегодня один из главных дней в году, когда в цветочных магазинах кипит жизнь – псковичи идут за букетами учителям. Средний чек, за который сегодня можно купить букет, рассказали корреспонденту «Комсомольской правде в Пскове» в одной из цветочных мастерских Пскова.

Несмотря на повышение цен на цветы в 2021 году на 30%, стоимость букетов совсем не подросла. Она осталась на уровне прошлого года, а значит – не должна ударить по кошельку родителей.

«Сегодня средняя цена букета для одного человека составляет от 700 до 1000 рублей. Если покупается один сборный букет от класса, то он обойдется в 2-3 тысячи рублей», – рассказала флорист.

Синоптики ранее рассказали, какая погода ждет псковичей на 1 сентября в этом году и вернётся ли тепло в Псковскую область в ближайшее время. Кстати, родители первоклашек и выпускников смогут взять официальные выходные, о то, как это сделать, читайте в материале.