Псковская рябина стала хитом среди украшений букетов к 1 сентября

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Букеты из рябины стали хитом этого года у флористов среди заказов к 1 сентября. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в цветочных мастерских города.

«В этом сезоне уже стали не популярны букеты из конфет и карандашей, зато в моду вернулись наполнения букетов рябиной и опавшими листьями: дубовыми и кленовыми», – рассказала псковский флорист.

По словам мастера, в этом году чаще всего берут герберы и хризантемы, а в букеты добавляют деревянные топперы с фразами «С 1 сентября» и «Первому учителю». Также флористы поделились и средним чеком букета к празднику.

«У большинства псковичей в этом году прослеживается желание изготовить букет в осенних оттенках. Отсюда появляется рябина и желтые листья. Возможно, на горожан повлияла рано начавшаяся осень», – подмечают работники мастерских.