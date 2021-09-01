Рекордное количество первоклассников сядут за парты в Псковской области

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Сегодня, 1 сентября, более 7 тысяч школьников впервые отправятся в школу в Псковской области. первоклассников. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Всего за парты сядут 67 602 школьника, среди них окажутся и рекордные 7 223 ученика 1 класса. К такому количеству новых школьников область готовилась заранее: расширялись кабинеты с помощью выноса шкафов и добавления новых парт, из школ съезжали библиотеки и урезались учительские.

Но к торжественной линейке каждая школа была готова принять новые классы. Кстати, у них, как и у выпускников школ, в этом году состоится отдельная линейка на улице.

Остальным школьникам придется праздновать День знаний в классных кабинетах. Участие родителей в праздничном дне возможно только при условии соблюдения правил дистанции и масляного режима.