Псковичи назвали ТОП-3 альтернативных достопримечательностей региона

Смотреть видеосюжет Пещеры в Гдовском районе

В ТОП-3 альтернативных достопримечательностей Псковской области вошли Трутневские пещеры в Гдовском районе. Они заняли третью строчку по итогам народного голосования от Псковского агентства информации в рамках флешмоба к 77-летию региона.

В голосовании рассматривались самые интересные места региона. Псковичи предложили для рассмотрения сразу 80 точек на карте. На втором этапе были исключены самые известные и раскрученные локации: Троицкий собор (Псков), Пушкинские Горы и Пушкинский музей-заповедник и т.п.

Таким образом образовался топ-10 альтернативных и малоизвестных мест не только для гостей региона, но и для самих жителей. Около 300 голосов было отдано читателями за Трутневские пещеры в Гдовском районе. В голосовании приняли участие порядка 2 тысяч жителей разных районов Псковской области.

Два остальных лидера мы назовем в ближайшее время. Все три самые популярные локации мы покажем с высоты птичьего полета.