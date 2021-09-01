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Туризм1 сентября 2021 10:27

Псковичи назвали ТОП-3 альтернативных достопримечательностей региона

Источник:kp.ru
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Пещеры в Гдовском районе
Пещеры в Гдовском районе
Трутневские пещеры в Гдовском районе вошли в ТОП-3 по итогам народного голосования за альтернативные достопримечательности региона. #псков #гдов #туризм

В ТОП-3 альтернативных достопримечательностей Псковской области вошли Трутневские пещеры в Гдовском районе. Они заняли третью строчку по итогам народного голосования от Псковского агентства информации в рамках флешмоба к 77-летию региона.

В голосовании рассматривались самые интересные места региона. Псковичи предложили для рассмотрения сразу 80 точек на карте. На втором этапе были исключены самые известные и раскрученные локации: Троицкий собор (Псков), Пушкинские Горы и Пушкинский музей-заповедник и т.п.

Таким образом образовался топ-10 альтернативных и малоизвестных мест не только для гостей региона, но и для самих жителей. Около 300 голосов было отдано читателями за Трутневские пещеры в Гдовском районе. В голосовании приняли участие порядка 2 тысяч жителей разных районов Псковской области.

Два остальных лидера мы назовем в ближайшее время. Все три самые популярные локации мы покажем с высоты птичьего полета.