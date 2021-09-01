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Досуг1 сентября 2021 12:13

После школы на кружок: лучшие секции Псковской области в одном лонгриде

Источник:kp.ru
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Каждый родитель хочет, чтобы его чадо научилось красиво рисовать, побеждало на шахматных турнирах, играло на скрипке или бегало быстрее всех. Легко! Научиться этому и многим другим навыкам ребенок сможет в учреждениях дополнительного образования школьников.

Разнообразных кружков и секций, которые ждут в свои круги новых ребят в Псковской области - огромное множество. Кроме увлечения по вкусу, они могут стать отличными помощниками в изучении многих школьных дисциплин.

Чтобы найти кружок, который с пользой займет ребенка, не нужно объезжать полгорода. Специально для этого мы все собрали для вас в одном лонгриде.