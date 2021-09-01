Псковичей начали вакцинировать от гриппа с 1 сентября

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Сегодня, 1 сентября, в Псковской области началась вакцинация от гриппа. Об этом рассказала главный врач Псковской городской поликлиники, депутат Псковской городской Думы Галина Невалённая во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Спикер отметила, что вакцина от гриппа сезонная, она ежегодно создается с учетом миграции и пейзажа вируса. По словам главврача, для северного полушария лучше подходит вакцина «Совигрипп».

«Вакцина не живая, создается она на куриных эмбрионах. В отличие от других вакцин, есть противопоказание с непереносимостью куриного белка», - отметила специалист.

Вакцинация начата в этом году до предположительного подъема заболевания, чтобы успеть выработать массовый иммунитет. Также прививка безопасна для беременных псковичек и детей.