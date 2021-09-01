В Великих Луках взорвалась трансформаторная подстанция

Фото: группа «Подслушано. Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте»

Взрыв трансформаторной подстанции произошёл сегодня, 1 сентября, около 8:30 в Великих Луках. Об этом сообщает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

Трансформаторная подстанция питала электричеством несколько великолукских улиц: Торфобрикетную, Речную, Продольную, Ботаническую и Лесную.

Несмотря на произошедший взрыв, хлопок которого слышали очевидцы, в дежурную часть ОМВД не поступало обращений. По предварительной информации, взрыв произошел по техническим причинам, пострадавших не обнаружено.

На месте происшествия ведет работы бригада энергетиков. Электричество планируется запустить уже к вечеру.