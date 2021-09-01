Три запрещающих знака появились на улице Ленина в Пскове

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На улице Ленина в Пскове установили три новых знака «Остановка запрещена». Они установлены у гуманитарного лицея и у корпуса ПсковГУ, сообщает ПАИ.

Знаки дублируются предупреждающими табличками о возможной эвакуации в случае нарушения ПДД. У запрещающих знаков в течение сегодняшнего дня будет нанесена соответствующая разметку, которая будет уточнять их зону действия.

Начальник УГИБДД УМВД по Пскову Владимир Папорт объяснил псковичам, что, к примеру, действие знака с фотографии ниже будет распространяться от въезда в ворота гуманитарного лицея. Продолжится он на пять метров вперёд в сторону площади Ленина.

Ещё два новых знаков будут обозначать запрет стоянки и остановки около пешеходного перехода: за 20 метров и после, рядом с гуманитарным лицеем. Теперь припарковаться у ПсковГУ, а также Медиацентра ПАИ и офиса "Комсомольской правды в Пскове".