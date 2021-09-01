23 звонка от псковичей поступили пристовам на горячую линию по уплате алиментов

В управлении ФССП России по Псковской области прошла акция «Собери ребенка в школу - заплати алименты». За 2,5 часа на горячую линию за ответами на вопросы по поводу взыскания алиментных платежей дозвонились 23 псковича, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отвечал дозвонившимся главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников. Волновали псковичей вопросы о возбуждении исполнительных производств по алиментам, как и куда предъявляются эти документы, как производится расчет задолженности, какие бывают меры к должникам.

Особое внимание уделялось к неплательщикам алиментных платежей мер административного и уголовного воздействия.

Некоторые граждане получили ответы на вопросы во время телефонного звонка, остальные вопросы будут рассмотрены отдельно.