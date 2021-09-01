Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 сентября 2021 16:57

ДТП с беременной произошло на Рижском в Пскове

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Сегодня, 1 сентября, на Рижском проспекте в Пскове произошла авария с участием беременной псковички, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

ДТП случилось у дома № 51 около 14:00 с машинами Mercedes и Audi A6. По предварительным данным, в одном из авто находилась беременная девушка, ее осмотрели медики.

В ходе аварии авто получили технические повреждения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники аварийно-спасательной службы и бригада скорой медицинской помощи.