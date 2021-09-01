ДТП с беременной произошло на Рижском в Пскове

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Сегодня, 1 сентября, на Рижском проспекте в Пскове произошла авария с участием беременной псковички, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

ДТП случилось у дома № 51 около 14:00 с машинами Mercedes и Audi A6. По предварительным данным, в одном из авто находилась беременная девушка, ее осмотрели медики.

В ходе аварии авто получили технические повреждения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники аварийно-спасательной службы и бригада скорой медицинской помощи.