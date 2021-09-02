До +4 градусов опустится столбик термометра в Псковской области 2 сентября

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Сегодня, 2 сентября, в Псковской области ожидается облачная погода с пояснениями. Ожидаются осадки, сообщил официальный Telegram-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Днем местами пройдут кратковременные дожди. Ночью ожидается дождь. По югу области без осадков.

Днём будет дуть ветер северных направлений, ночью подключится и западное направление. Утом в некоторых районах может наблюдаться порывистый ветер.

Температура воздуха днем от +10 до +15 градусов, ночью от +4 до +9. Минимальные температуры будут зафиксированы ночью в Великих Луках. Они составят +4 градуса.