Потерявшуюся 73-летнюю женщину обнаружили в лесу гдовские спасатели

В Гдовском районе спасатели помогли выбраться женщине из лесного массива. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В отделение полиции по Гдовскому району 1 сентября в 16:30 поступила заявка об оказании помощи в поисках 73-летней жительницы. По словам заявившего, женщина заблудилась в лесном массиве деревни Сельцы.

К месту пропажи незамедлительно прибыла поисковая группа. Поиски были окончены через полтора часа. Специалисты поисково-спасательного отряда вывели женщину из леса.