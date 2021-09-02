14 полуживых кошек в мешках стали поводом для возбуждения уголовного дела в Пскове

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В Пскове возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В середине июля на территорию приюта «Лесопилка» на машине привезли 14 полуживых кошек. Животные были упакованы в полиэтиленовые мешки и задыхались от жары. Одна кошка погибла по дороге.

Сотрудники зоозащитной организации в тот же день обратились в полицию с заявлением. В ведомстве были незамедлительно назначены проверки. Результаты которого дали повод возбудить уголовное дело по статье за жестокое обращение с животными.

Расследование установит обстоятельства произошедшего и всех причастных лиц к совершению преступления. За издевательство над животными в России, согласно 245 статье Уголовного кодекса, предусмотрена уголовная ответственность.

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