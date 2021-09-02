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Экономика2 сентября 2021 13:22

Маткапитал в полмиллиона на первого ребенка псковички начнут получать с 2022 года

Источник:kp.ru
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С 2022 года матерински капитал на первого ребенка увеличится до 503 тысяч рублей и 665 тысяч на второго. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.

«В проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала. Размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго ребёнка», - объяснил Антон Котяков.

В случае, если семья получила маткапитал на первого ребенка, на второго государство выделит доплату в 161 772 рубля.