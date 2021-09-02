20-летнего парня сбил автомобиль на пешеходном переходе в Пскове

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Сегодня, 2 сентября, в Пскове водитель автомобиля сбил молодого человека на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

На улице Максима Горького на нерегулируемом пешеходном переходе у дома №26 водитель автомобиля BYD сбил 20-летнего юношу.

Пострадавший от госпитализации отказался. Автомобиль получил технические повреждения: разбито лобовое стекло и отломано зеркало заднего вида.

На месте происшествия работают сотрудники АСС, бригада скорой. Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства произошедшего.