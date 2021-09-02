Сделать тест на коронавирус своему животному могут жители Пскова

Где узнать ковид-статус домашнего животного, рассказала псковичам председатель комитета Псковской области по ветеринарии Вера Баданина, передает корреспондент Комсомольской правды в Пскове с пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По словам спикера, при обнаружении подозрений на коронавирус у питомца, псковичи в праве обратиться в областную ветлабораторию на Металлистов, 29. «Мы готовы, у нас есть тесты», - заявила Вера Баданина.

Специалист подчеркнула, что животные не заражают человека, но могут быть переносчиком инфекции и тяжело переносить заболевание. С помощью теста можно узнать не только имеющееся заболевание, но и болел ли питомец ранее и имеет ли антитела.

Обследование платное, а при обнаружении инфекции ветеринары предложат дальнейшее лечение животного в ветклинике. По мнению ветврача-эпизоотолога Псковской городской станции по борьбе с болезнями животных Ирины Обломковой, у животных симптомы коронавируса могут проявляться в виде утяжеления дыхания, беспокойства в ЖКТ, повышенной температуре и даже пневмонии.