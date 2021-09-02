Проезд в автобусах Пскова станет дешевле для обладателей карт Visa

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С 1 сентября в Пскове стартовала акция Сбербанка и Visa «Экономьте на поездках с картой Visа». Об этом Комсомольской правде в Пскове сообщили в пресс-службе Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

Акция продлится до 30 ноября. Псковичи, имеющие бесконтактную банковскую карту Visa, смартфон или смарт-часы с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, смогут получать скидку за проезд в размере 5 рублей.

«Применение современных технологий помогает пассажирам сэкономить своё время, а благодаря совместной акции с Visa поездки в общественном транспорте станут более выгодными для псковичей. Рассчитываем, что это позволит увеличить доступность перемещения жителям города и будет способствовать росту доли безналичных расчетов», - отметила управляющий Псковским отделением ПАО Сбербанк Анна Тарасенко.

Бюджетными поездки на городском транспорте будут только по понедельникам. Цена проезда составит 21 рубль. Скидка предоставляется на всех маршрутах перевозчика ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».