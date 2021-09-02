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В комитете по ветеринарии Псковской области предупредили псковичей о приближении опасного для животных периода. По словам председателя комитета Веры Богдановой, осенью заканчивается дачный сезон и на территории садовых товариществ остается большое количество безнадзорных животных.

Примером тому, что животные иногда бывают умнее человека, стала вопиющая история с собакой-спасительницей в псковской деревне Высоцкое. Со слов Веры Богдановой, в прошлом году жители деревни Высоцкое сообщили зоозащитникам АНЗО "Шанс" о безнадзорных собаках.

"Когда зоозащитники приехали на место для отлова безнадзорных животных, одну собаку они нашли привязанной у хозяина и находящейся в совершенно истощенном состоянии. На этой же территории проживала и другая собака. Она воровала соседские кастрюли и миски и носила в них еду привязанной собаке. Около собачьей будки нашли кучу натасканной посуды", - поделилась историей Вера Богданова.