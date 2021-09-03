До +16 и дожди ожидаются 3 сентября в Псковской области

Сегодня, 3 сентября, на территории Псковской области ожидаются дожди и усиление ветра в утренние часы. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер Западных направлений умеренный, до 10 утра могут быть порывы ветра.

Температура воздуха по области днём будет держаться на отметках от +11 до +16 градусов. Атмосферное давление вновь будет ниже нормы.