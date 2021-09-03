Два кинотеатра закрылись в Великих Луках

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Кинотеатр «Родина» и кинотеатр в ТЦ «Рубин» в Великих Луках закончили свою деятельность. Об этом сообщается в группе «Кинопарк Велике Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Кинотеатр «Родина» перестал работать еще с 7 июля, закрывшись на реконструкцию, кинозал в «Рубине» не продлил договоры с арендодателями.

В настоящее время идет строительство нового зала кинотеатра «Родина» и ТЦ «Апельсин». По информации руководства ООО «Кинопарк», кинотеатрам предстоит ребрендинг, который позволит повысить качество предоставляемых услуг и уровень обслуживания населения.

Кинозал в ТЦ «Апельсин» работает в прежнем режиме.