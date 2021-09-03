Псковский губернатор лично обрабатывает до 300 обращений в день из Instagram

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О ведении страниц в соцсетях рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он заявил в интервью Daily Storm.

«Это очень хороший канал, где никоим образом не стерилизуется, не преломляется та проблематика, которую озвучивают люди. И, что очень важно, и эмоционально это тоже воспринимается в чистом виде», - отметил глава региона. Он рассказал, что ежедневно разбирает минимум 100 обращений, иной раз доходит до 300. «Иногда разбираюсь с этим до трех-четырех часов утра, в другой день не получается в рамках одних суток сделать, но я все равно всем стараюсь ответить лично», - добавил Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что живое общение во время рабочих поездках и встречах является важным и неотъемлемым фактом. Также Ведерников назвал