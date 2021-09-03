9-летний пскович стал самым юным участником XVII Псковской парусной регаты

Тренер детской парусной секции Пскова рассказал, что самому юному участнику XVII Псковской парусной регаты девять лет. Об этом яхтсмен и строитель парусных яхт Сергей Оверкин сообщил на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 3 сентября.

«Сегодня день заезда участников. Последние заявки должны быть поданы сегодня, завтра уже стартуют гоночные дни. Завтра в 11:00 – приветствие, в 12:00 – старт первой гонки, они будут проходить до 18:00. Награждение – в воскресенье», – отметил Сергей Оверкин.

Парусная регата в 17 раз проходит в Псковской области с 3 по 6 сентября в акватории Псковского озера. Всего 50 яхтсменов примут участие в соревнованиях.