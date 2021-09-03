Почти 150 деревьев высадят в Пскове до ноября

Деревья лиственных и хвойных пород в количестве 146 штук закуплены на электроном аукционе и будут высажены на Завеличье в Пскове до 30 октября. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Контракт обошелся городу в 1 569 666 рублей. Озеленять деревьями будут территории между детскими садами № 48 «Лучик», № 50 «Красная шапочка» на улице Западной и школой № 24 на Печорской.

Сажать планируется ели, сосны, туи, берёзы, каштаны, клёны, липы и рябину. Проведение аукциона намечено на 14 сентября.