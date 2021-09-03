Псковский ЦУР провел обучение по ведению соцсетей для сотрудников и органов власти

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Специалисты Центра управления регионом Псковской области провели обучающий вебинар для сотрудников органов власти. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в ведомстве.

Обучение ЦУР длинной в две недели прошли сотрудники органов власти и профильных комитетов. Специалисты делились знаниями о целевых аудиториях, вопросах эффективного ведения соцсетей и тематических рубриках. Участники вебинара проводили обсуждения о вопросах создания качественного контента.

«Такие вебинары помогут вывести коммуникацию населения и органов власти на новый уровень. Мы делимся опытом, обсуждаем, как сделать соцсети органов власти полезными и интересными», - поделилась старший специалист по социальным сетям ЦУР Псковской области Екатерина Степанова,

Обучение для органов власти началось еще весной. После окончания серии образовательных мероприятий, слушатели получат не только теоретические знания. Специалисты ЦУР разработали для коллег инструменты, которые будут и в дальнейшем помогать при создании контента в соцсетях.