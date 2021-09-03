Сотрудники Псковского хлебокомбината водрузили флаг предприятия на Эльбрус

Фото сообщества Псковского хлебокомбината ВКонтакте

Псковский хлебокомбинат покорил самую высокую горную вершину России и Европы стратовулкан Эльбрус. Об этом предприятие сообщило в своем сообществе «ВКонтакте».

«У нас удивительные новости. Совсем недавно сотрудники Псковского хлебокомбината Покорили и водрузили флаг предприятия на самой высокой горной вершине России и Европы - Эльбрус. Гордимся вами и выражаем вам благодарность, наши уважаемые сотрудники», – отметили в публикации.

Подписчики Псковского хлебокомбината были удивлены таким событием, некоторые даже не поверили, но поддержали сотрудников-героев в комментариях.