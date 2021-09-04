Музей-заповедник «Михайловское» занял первое место во всероссийском конкурсе «Семейный туризм»

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Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» победил во всероссийском конкурсе «Семейный туризм». В качестве награды информацию о музее, а также его проекте «Небылицы, былины / Православной старины!..» опубликуют в атласе семейного отдыха «Моя Россия» – путеводителе для многодетных семей, которые путешествуют по стране. Об этом сообщила представитель информационной службы музея Лидия Токарева.

«Небылицы, былины…» стали победителями в номинации «Культурное наследие». Проект состоит из двух экскурсий, которые подойдут для семей с детьми разного возраста. Для младших школьников будет актуальная экскурсия «Что за прелесть эти сказки...», которая познакомит гостей с Михайловским и его окрестностями. Для школьников постарше была разработана экскурсия «Святогорская земля и древности края. Их отражение в драме А. С. Пушкина «Борис Годунов». Записываясь на неё, семьи с детьми смогут посетить древние городища, сельское кладбища в деревне Воронич, а также Святогорский монастырь.

Как сообщается, обе экскурсии популярны среди гостей «Михайловского».