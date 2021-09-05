До -2 градусов опустится температура воздуха в окрестностях Пскова 5 сентября

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Сегодня, 5 сентября, на территории Псковской области ожидается переменная облачность, днем местами кратковременные дожди. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона со ссылкой на Гидрометцентр.

Северный ветер будет умеренным. Ночью сменится на западный.

Жителям Пскова существенных осадков синоптики не обещают. Температура днем будет держаться в пределах +11...+13, ночью +1...+3. В окрестностях ожидаются заморозки до -2.

Температура по всей области днем составит +8...+13, ночью +0...+5. Жителям отдельных районов прогнозируют заморозки до -2.