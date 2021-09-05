84 человека заразились COVID-19 за сутки в Псковской области

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Ещё 84 случая заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

С начала пандемии 47 421 жителю региона был поставлен диагноз коронавирус.

Побороли заболевание в Псковской области 41 119 человек, 261 из них - за прошедшие сутки.

Глава региона отметил, что 84 новых случая за сутки - это самый низкий показатель с середины июня.

«Тем не менее, расслабляться не стоит, осень несет дополнительные риски», - предупредил Михаил Ведерников.