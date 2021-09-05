Пропавшая пенсионерка из Бежаниц ночь блуждала по лесу до встречи с волонтерами «Лизы Алерт»

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Заблудившуюся в Бежаницком районе Ольгу Донскову нашли поисковики «Лизы Алерт», пишет «Сельская новь».

Вчера вечером, 4 сентября, 63-летняя Ольга Донскова из деревни Исаково пошла за грибами в лес и не вернулась. О пропаже в полицию сообщили соседи около 22:00. Женщину пытались найти с помощью сирены и ракетницы, однако в поисках это не помогло.

В 3 часа ночи к поисковым работам подключился отряд «Лиза Алерт». Всю ночь волонтеры искали пенсионерку. Найти её удалось уже сегодня, 5 сентября, в 8:30.

Два часа поисковики вместе с пенсионеркой добирались до ближайшей дороги.