Первый в России воздухоразделитльный завод построили в Псковской области

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Компания «Елме Мессер Рус» строит в особой экономической зоне «Моглино» первый в России воздухоразделитльный завод.

Огромная белая колонна, которя с недавних пор видна с трассы мимо проезжающим машинам – высокотехнологичное производство. Оно может обеспечить сжиженным кислородом, азотом и аргоном не только регион, но и весь Северо-Западный федеральный округ, а также 35% –на экспорт.

На каком этапе строительство, когда будет запущено и что завод даст для региона, рассказал гендиректор компании Виталий Громов в интервью ПАИ.