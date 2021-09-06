Псковичка Милена Сидорова на лошади Карамели стала обсолютной чемпионкой международных соревнований по конкуру

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Псковская спортсменка Милена Сидорова выступила на Всероссийских Международных соревнований по конкуру «Кубок Венты», где поучила высшую награду. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Чемпионат проходил в два дня в Санкт-Петербурге. Милена Сидорова на лошади Карамель получила титул абсолютного победителя, выступив на высокой скорости и чисто выполнив заявленные упражнения. Был побит личный рекорд и подтверждён 2-й взрослый разряд.

Девушка занимается в Псковской конном клубе «Возрождение» с 5 лет. За ее спиной выступления на муниципальных чемпионатах домашнего региона и у соседей.

Теперь перед спортсменкой стоит новая задача – сдать нормативы на 1-й разряд и прыгнуть на Карамели, взять высоту в 130 сантиметров.