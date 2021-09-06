Коллекция одежды студентов-дизайнеров ПсковГУ попала на страницы модных журналов

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Студентки ПсковГУ создали коллекцию дизайнерской одежды, которая попала на страницы модных журналов OFF TOWN и Dreamy. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе университета.

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Анастасия Штин, Светлана Егорова и Влада Смирнова – творческий коллектив Института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ. По словам девушек, чтобы попасть в журнал, была проделана масштабная работа и участие в профессиональных конкурсах.

«Их было очень много. От Москвы и до Сибири. Мы становились участниками, лауреатами и победителями многих конкурсов. («Новая мода», «Русский квадрат», «Сибирская этника»), а так же модных фестивалей и выставок», – рассказала Влада Смирнова.

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Студентки поддерживают и вдохновляют друг друга, заряжают энтузиазмом, как и положено командному духу.

«У меня большие планы на будущее. И я хочу идти к цели именно с этими девушками. Вместе мы способны на большее!», – делится девушка.

Участие в одном из конкурсов, девушки смогли познакомиться с партнёрами, которые теперь помогают будущим дизайнерам воплотить новые идеи и готовятся к публикациям.