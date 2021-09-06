Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 сентября 2021 15:05

Пенсионерку на скутере сбил 84-летний водитель «Оки» в Великих Луках

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Сегодня, 6 сентября, в 13:00 водитель «Оки» сбил пенсионерку на скутере. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщил корреспондент районной газеты «Великолукская правда. Новости»

Авария произошла неподалеку от дома 2А на улице Дальняя. По предварительной информации, 84-летний водитель автомобиля «Ока» совершил наезд на скутер Irbis под управлением 73-летней женщины.

Столкновение произошло по касательной, женщина потеряла управление и упала с транспортного средства. Пострадавшая получила различные травмы и была госпитализирована медиками скорой помощи.