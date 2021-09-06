Псковский ГКЦ отремонтируют за 14,3 млн рублей

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Городской культурный центр в Пскове готовится к реконструкции. Ремонт начнется к юбилейной дате – 60-летия ГКЦ. Об этом сообщил официальный Telegram-канал региона.

«В самом Городском культурном центре уже отремонтированы помещения для проведения репетиций. Снаружи идёт капитальный ремонт колоннады – после ремонта колонны будут с подсветкой, ремонт входной части здания с расширением входной группы и перепланировкой фойе, а также замена дверных проёмов в концертный зал, проходы на 2 и 3 этажи здания. На ремонт администрация города выделила 9,8 млн рублей, ещё 4,5 млн рублей – из собственных средств культурного центра», - рассказала директор Городского культурного центра Елена Голубева.

В городском культурном центре Пскова занимается 63 коллектива и 1400 псковичей. А здание украшает одну из главных площадей города.