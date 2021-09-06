Загородный дом в Псковской области обойдется порядка 4 млн рублей

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Средняя цена загородного дома на территории Псковской области – 3,95 млн рублей. Такие данные за август приводит агентство ЦИАН.

Теплое время года – сеон для продажи и аренды домов за городом. Цена реагирует на спрос и подрастает. За год таким образом дома подорожали на 11% и только за лето – сразу на 7%.

Несмотря на скачок цен на сельскую недвижимость, в Псковской области загородные дома остаются самыми дешевыми в Северо-Западном федеральном округе.

У соседей в Великом Новгороде средняя стоимость дачи – 4,03 млн рублей, в Вологодской – 4,34 млн рублей, в Архангельской – 4,73 млн рублей, в Республике Коми – 5,19 млн рублей, в Карелии – 5,30 млн рублей, в Калининградской области – 13,39 млн рублей, в Ленинградской – 16,72 млн рублей, в Санкт-Петербурге – 30,90 млн рублей.