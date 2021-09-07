У кинотеатра «Октябрь» в Пскове археологи нашли основание церкви

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Во время раскопок около кинотеатра «Октябрь» археологический центр Псковской области обнаружил основание церкви. Об этом они сообщили в своём Instagram-аккаунте.

Выбор места для археологических раскопок был неслучаен – здесь находился Княжий двор, Государев двор, а уже с XVIII века – Пушечный. И по письменным источникам известно, что в этих местах располагались несколько церквей.

«Наш раскоп попал во внутренний объём одной из них, предположительно – это церковь Варлаама Хутынского. Обратите внимание, что каменная кладка уложена на мощные деревянные лаги, которые образуют прочую платформу, поскольку церковь поставлена на очень топком месте», – поделились археологи.

Найденные археологами конструкции будут законсервированы для дальнейших работ. Инженерные коммуникации будут проведены по трашее Перекопа довоенного времени.