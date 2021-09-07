Медсестра из Пскова переехала в Москву работать в «красную зону»

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Елена Артюнина больше 30 лет отдала работе медсестрой в родном Пскове и переехала в Москву ради дочери и работы в «красной зоне» ковидной клиники. Свою историю Елена рассказала в интервью moskvichmag.ru.

Как поделилась с журналистами Елена, в своей профессии она умеет все благодаря огромному стажу работы в Пскове.

«Ради «красной зоны» пришлось освоить компьютер. В родном Пскове я работала в детском отделении инфекционной больницы, хосписе, региональном сосудистом центре. Сначала из-за болезни дочери пришлось переехать в Санкт-Петербург. Потом, когда ей потребовались срочные платные операции, я снова решилась на переезд, уже в Москву. В апреле прошлого года устроилась в «красную зону» ГКБ им. Иноземцева. Это очень помогло, после шести операций дочь вышла на работу», - поделилась Елена.

После первой волны коронавируса псковичке пришлось вновь вернуться в северную столицу, в октябре прошлого года ее вновь ждал переезд в Москву.

«Сейчас я медсестра палаты интенсивного наблюдения (ПИН), где находятся тяжелобольные. Ближе к пенсии мне хотелось работать в кабинете окулиста, прислонять кружочек к глазам, но что-то, видимо, не судьба. В Москве в целом мне нравится, но все же я планирую вернуться к дочери в Питер, когда все закончится», - отметила Елена Артюнина.