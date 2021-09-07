Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2021 13:30

Пскович стал вторым лучшим художником-аниматором России в чемпионате ArtMasters 2021

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Пскович художник-иллюстратор, граффитист Иван Трахов защитил честь Псковской области в чемпионате творческих компетенций и занял второе место в номинации «художник-аниматор». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

В России состоялся второй национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters 2021. Защита итоговых заданий прошла на площадке государственной киностудии «Союзмультфильм».

По итогу состязания победителям будут вручены сертификаты на сумму 21 850 000. Иван Трахов получит 300 тысяч за победу и взятие второго места в конкурсе. Кроме денежного приза победители получат дорогостоящее оборудование, стажировки и работу в действующих проектах.