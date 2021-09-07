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Общество7 сентября 2021 14:21

Центральная городская аптека Пскова вновь начала работать круглосуточно

Источник:kp.ru
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Центральная городская аптека в Пскове перешла на круглосуточное время работы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Муниципальная аптека на Октябрьском проспекте Пскова вновь переходит на 24 время работы. О причине прекращения круглосуточной работы аптеки ране сообщал Борис Елкин.

«Решение о прекращении круглосуточной работы с 1 июля изначально было временным. Основная причина — на ночную работу сложно было найти фармацевта. Однако эту проблему мы решили. Через две недели, с 1 сентября, Центральная аптека возобновляет круглосуточный режим работы», - рассказал Борис Елкин.