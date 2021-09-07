Корова родила тройню в псковской деревне

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В Псковском районе корова родила тройню. о сложном, но интересном случае рассказала председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина.

О сложных моментах в деятельности ветеринаров Псковской области на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ рассказала Вера Баданина. На ее долю выпало очень редкое явление – тройня у коровы.

«Из своей жизни могу рассказать случай, когда ночью был вызов: женщина пожилая, одна, без мужа, корова не телится, она что-то предпринимала, свои нашептывания делала, но пришлось обратиться. Уже около двух часов ночи приехала, посмотрела, да, есть, чувствую, что что-то очень много, начинаю считать ноги, загибаю пальцы: одна, вторая, третья, четвертая, пятая. А откуда пятая-то нога? Оказалось, что у нее была двойня, два теленка, уже переплелись между собой, пришлось выправлять кому ноги, кому головку, но, тем не менее, все обошлось благополучно, все нормально, все хорошо», – рассказывает историю Баданина.

Но, по словам спикера, от того история и чудесная, что редкая среди коров двойня оказалось тройней - это, по мнению специалистов, случается один раз на тысячу коров.

«Вытащили одного, второго. Корова встала, стоит, жует. Ну, пойдемте мыться. Понятно, процедура грязная, надо себя привести в порядок. Ушли в дом с бабулькой. А они такие трепетные в возрасте, она говорит: ой, пойду посмотрю, что там с коровкой. Я говорю: сходите, пока я в доме. Приходит и говорит: дочуш, а у нас три теленка ходит! То есть, пока нас не было, два теленка, которые мешали нормальным родам, двух мы вытащили, а третий вышел сам. Благополучно! Так что бабушка была очень счастлива такому пополнению в хозяйстве», – делится спикер. Любимая корова, вспоминает Вера Баданина, принесла такое чудо своей хозяйке. Счастливая бабушка стала хозяйкой не одной или двух коров, а сразу маленького стадо.