Строитель разбился во время ремонта крыши садика в Великих Луках

Фото СУ СК по Псковской области

Сегодня, 7 сентября, во время кровельных работ на здании дошкольного образования в Великих Луках погиб рабочий. Об этом сообщает региональное СУ СК России, пишет ПАИ.

В правоохранительные органы поступило сообщение о гибели рабочего во время ремонта крыши на одном из дошкольных образовательных учреждений Великих Лук.

Следственный комитет проведет проверку по данному факту. В настоящий момент следователи выясняют, соблюдались ли на объекте правила безопасности при проведении кровельных работ.