На вопросы родителей по питанию в школах Пскова ответят в Роспотребнадзоре

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В Псковской области заработает горячая линия по вопросам организации школьного питания. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Родители псковских школьников смогут задать вопросы на горячей линии, ксаемо безопасности и качества детских товаров и школьных принадлежностей, а также питания с 6 по 17 сентября.

Совершить звонок можно с 10 до 13 часов и с 14 до 16, ежедневно по будням. Также можно получить консультацию в центре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» по телефону: 8(8112) 66-83-89.

Позвонить на горячую линию Роспотребнадзора можно по телефонам:

1) Псков, Псковский, Гдовский, Стругокрасненский, Плюсский районы: 8(8112) 72-18-02 – отдел гигиены детей и подростков;

2) Невельский, Пустошкинский, Себежский районы: 8(81151) 2-15-94; 8(81151) 2-60-50.

3) Красногородский, Новоржевский, Опочецкий районы: 8(81138) 2-26-36;

4) Пушкиногорский район: 8(81146) 2-14-53;

5) Островский, Палкинский, Печорский, Пыталовский районы: 8(81152)-3-19-27; 8(81152)-3-29-89;

6) Великие Луки, Великолукский, Бежаницкий, Куньинский, Локнянский, Новосокольнический, Усвятский районы: 8(81153) 7-62-72 – отдел гигиены детей и подростков;

7) Дедовичский, Порховский, Дновский районы: 8(81134) 2-44-71, 8(81136) 9-17-19.