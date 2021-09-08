Главный военный оркестр выступит в Псковском кремле 12 сентября

Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации выступит в Псковской кремле в рамках масштабного музыкального проекта «Славься, Русь!» в честь 800-летия Александра Невского.

Солировать будут известные голоса: Наталья Манулик, Иван Корпан, Федор Рытиков, Светлана Ильина, Альбер Жалилов, Юлиана Рогачева. В программе в исполнении духового и симфонического ансамблей прозвучат военные марши, патриотические песни, популярная и классическая музыка.

Оркестр участвует в ключевых общественно-политических и культурных событиях, среди которых государственные протокольные мероприятия и парады войск на Красной площади.

Посетить концерт можно только по пригласительным билетам, которые доступны в кассе Псковской областной филармонии.

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Мероприятие пройдет при поддержке Администрации Псковской области, регионального комитета по культуре. Организаторы мероприятия Театрально-концертная дирекция Псковской области и Областной центр народного творчества.