Фейком оказались новости о химическом загрязнении полигона в Струго-Красненском районе

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СМИ Псковской области недавно стали распространять новости о допущенном нарушении правил обращения с химическими веществами на полигоне в Струго-Красненском районе, которое якобы повлекло человеческие жертвы. Главного управления МЧС России по Псковской области

Информация распространялась по муниципалитетам на бланке, очень схожем с официальным бланком Главного управления МЧС России по Псковской области за подписью начальника управления Валерия Филимонова. Однако и.о. начальника ГУ МЧС России по Псковской области Евгений Сычев опровергает данный документ.

«Информацией о каком-либо химическом загрязнении в Струго-Красненском районе мы не располагаем. Никаких звонков нам не поступало, информация от глав районов и от населения не приходила, никакие подразделения Управления МЧС туда не привлекались и не работали. К распространению данной информации мы никакого отношения не имеем. Более того, начальник главного управления, Валерий Игоревич Филимонов, находится в очередном отпуске и просто не мог подписать эту бумагу», – сообщает Сычев.

По мнению и. о. руководителя ведомства, данная информация была исключительно информационным вбросом и этому нельзя доверять.