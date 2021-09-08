Псковичам не зайти на сайт губернатора из-за сбоев в работе сайта госуслуг

Сбои в работе сайта госуслуг привели к проблемам на сайта губернатора Псковской области. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Псковичи сообщают о временных проблемах с отображением обращения граждан к губернатору.

«У граждан, которые хотят написать обращение, возникает проблема с входом на сайт госуслуг. Из-за этого людям не войти на сайт губернатора, и новые заявки не публикуются», – пояснил первый замначальника управления цифрового развития и связи администрации области Виталий Рахманов.

По словам Рахманова, сбои на сайте госуслуг наблюдаются по всей стране. «Делаем всё, что в наших силах, чтобы как можно быстрее решить проблему», - заверил замначальника управления цифрового развития и связи.