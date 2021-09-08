2 октября в Пскове откроется областная сельскохозяйственная ярмарка

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Традиционная областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень 2021» состоится в Пскове 2 октября. Об на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Александр Никандров.

На ярмарке представят свою продукцию большинство районов Псковской области. Жители и гости города смогут рассмотреть поближе и попробовать фермерские товары нового урожая.

Напомним, с 11 сентября стартует районная ярмарка на парковке торгового центра Fjord Plaza по адресу деревня Борисовичи, улица Завеличенская, 23.

«Несмотря на ограниченную площадь и ограниченное количество производителей, на ярмарке будет представлен весь ассортимент продукции от фермеров Псковского района», - отметил Александр Никандров.