Новый фейк о необходимости пенсионерам оплатить чрезвычайный налог в 10 тысяч распространеняется среди псковичей

.

Пользователи соцсетей сообщили о распространении фейка, якобы в необходимости пенсионерам и военным заплатить 10 тысяч за чрезвычайный налог в декабре 2021 года.

«Мера призвана исправить дисбаланс бюджета, возникший на фоне проведения думских выборов», – так объясняют авторы фейкового сообщения.

Многие пожилые люди, не разбираясь в том, что это сообщение только информационный фброс, пересылают его друг другу. Никакой информации от государства, что с пенсионеров снимут чрезвычайный налог нет.

По данным Telegram-канала «Псковские новости» источником фейка стал известный сайт «Панорама», который не раз прославлялся «сатирическими» новостями.

Напомним, в сентябре псковские пенсионеры получили выплаты в 10 тысяч по указу президента РФ.