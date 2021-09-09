УМВД сообщило подробности ДТП с 66-летней пенсионеркой в центре Пскова

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Стали известны подробности ДТП, где мужчина за рулём легковушки сбил пенсионерку в центре Пскова. Об этом сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

По данным полиции, водитель автомобиля марки Daewoo Gentra во время происшествия находился в трезвом состоянии.

Проезжая у дома №13 по улице Советской, мужчина совершил наезд на нерегулируемый пешеходный переход, по которому проходила 66-летняя пенсионерка.

Женщина в ходе удара об машину получила ушиб левого коленного сустава. Такой диагноз был поставлен пострадавшей после госпитализации и осмотре медиками больнице.