91 пскович заразился коронавирусом за последние сутки

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За сутки в Псковской области выявлен 91 положительный тест на коронавирус. Об этом сообщается в официальной статистике региона на 9 сентября.

За все время пандемии в регионе было проведено 510 035 тестов на коронавирус, не считая экспресс-тесты. Только за последние сутки в лаборатории Псковской области попало 1 544 теста.

С начала пандеми коронавируса 47 788 тестов показали наличие вируса в организмах псковичей. За последние 24 часа положительные ответы на тесты получил ещё 91 человек.

За это время выздоровели 41 482 пациента, за сутки – 62 человека. Скончались из-за ослажнения коронавируса 706 человек.