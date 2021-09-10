«С детьми в лес я больше ни ногой»: псковичку Яну с двумя малышами из леса спасали всем миром

Фото Ксении Волковой

В последние дни уходящего лета жительница Псковской области Яна отправилась за грибами. Сегодня об этом дне вспоминает с содроганием и точно знает – мир не без добрых людей. О том, как ее с двумя малышами на руках из леса спасали всем миром, она рассказала газете «Гдовская заря».

«Лес я люблю, можно сказать, знаю его как свои пять пальцев. Как правило, ухожу за грибами с утра, а возвращаюсь к вечеру. Но в этот раз все пошло не так. Мне не с кем было оставить своих мальчишек, и я решила их взять с собой», – рассказала гдовичка.

В 10 утра малыши Денис и Гриша вместе с мамой шли по полю близ деревни Еврейно в направлении леса, чтобы набрать корзинки грибами. Старший из мальчишек стал капризничать, вырвался из рук мамы и побежал, куда глаза глядят.

Фото Яны Тепляковой

Тропинка, выбранная Денисом, вела как раз в лес. Мама с двухлетним Гришей на руках ринулись догонять малыша. Но спустя несколько часов пришло осознание – заблудились.

«Я не сразу и заметила, как мы заблудились, постепенно пополнялись пакеты грибами, и пора бы уже было выходить, но понимаю, что дорогу домой я не помню, – вспоминает Яна. – Примерно спустя четыре часа я написала сообщение в одном из мессенджеров подруге Ане о том, что мы потерялись».

Подруга не по наслышке знает, какие дети бывают юркие, сама является многодетной мамой. Сообщение о помощи Анна получила как раз в то время, как с тремя детьми ехала в гости. Она не раздумывая приняла решение оправится на помощь.

Есть правило семи рукопожатий. Так вот и спасали псковичи маму с детьми всем миром. О том, как удалось отыскать малыша и вывести заблудившуюся семью, читайте в материале.